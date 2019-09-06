أحزاب المعارضة البريطانية تناقش عرض جونسون إجراء انتخابات مبكرة

تناقش أحزاب المعارضة البريطانية يوم الجمعة كيفية الرد على سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعدما قال إنه يفضل الموت على تأجيل موعد الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.



ومع اتجاه بريطانيا نحو إجراء انتخابات لا يزال الخروج من التكتل في مهب الريح بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تصويت البريطانيين لصالح الانفصال في استفتاء أجري عام 2016.



وتتراوح الخيارات بين خروج فوضوي "دون اتفاق" والتخلي عن الأمر برمته.



وقال رئيس مجلس العموم جاكوب ريس-موج إن أعضاء المجلس سيصوتون يوم الاثنين على اقتراح بشأن إجراء انتخابات مبكرة.



لكن أحزاب المعارضة ومنها حزب العمال تريد التأكد من أن الانتخابات لن تسمح لجونسون بالخروج من الاتحاد بدون اتفاق يوم 31 أكتوبر.



وقال متحدث باسم حزب العمال إن زعيم الحزب جيريمي كوربين سيعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع بقية أحزاب المعارضة يوم الجمعة.



وأعلن جونسون يوم الخميس أنه يفضل أن "يسقط ميتا" على تأجيل انفصال بريطانيا.



وقال إيان بلاكفورد زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الاسكتلندي المعارض يوم الجمعة إن حزبه لن يوافق على تحديد موعد للانتخابات العامة ما لم يتأكد من أن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



ويسعى جونسون لإجراء الانتخابات في 15 أكتوبر قبل أسبوعين فقط من الموعد النهائي المقرر للانفصال.



وقال بلاكفورد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنحدد موعدا للانتخابات. أريد إزاحة بوريس جونسون عن منصب رئيس الوزراء لكن يتعين أن نتأكد من أننا لن نغادر الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق. هذا أهم أولوياتنا".