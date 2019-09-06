تتنصل من وعودها.. مستشفى التأمين ببنى سويف ترفض تسوية المسمى الوظيفى لـ43 ممرضة

رغم موافقة مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف على مطالبات 43 ممرضة من العاملين بالمستشفى لدراسة مؤهل جامعى أثناء تأدية الخدمة، إلا أن إدارة المستشفى فاجأت الممرضات بعد حصولهم على المؤهل الجامعى بعدم الموافقة على تسوية المسمى الوظيفى الخاص بهن.



طالبت 43 ممرصة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف بتسوية المسمى الوظيفى الخاص بهن بالمؤهلات الدراسى الجامعى الذى حصلن عليه أثناء الخدمة.



وأكدت الممرضات وعددهن 43 ممرضة فقط داخل المستشفى انهن حصلن على موافقة جهة العمل داخل المستشفى بالدراسة في الجامعة خلال فترة الخدمة .



وأضافت إحدى الممرضات انهن حصلن على بكالوريوس تجارة وليسانس آداب وحقوق.



وأشارت الممرضة إلى أنهن حصلن على المؤهل الدراسى فى عام 2015ومنهم فى 2018ولم يحصلوا على تسوية الوظيفة بالمؤهل الجديد على الرغم من تسوية الحاصلين على مؤهلات عليا قبل عام 2015.



وأكدت الممرضات أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء فى مارس الماضى صدر قرار من الهيئة بإحضار الحاصلات على مؤهل دراسى أثناء الخدمة الأوراق التى تفيد ذلك لتسوية مؤهلها الدراسى بناء على قرار مجلس الوزراء.



واضافت الممرضات انهن تقدمن بالاوراق الخاصة بهم إلى فرع التامين الصحي بمحافظة بنى سويف والذى قام بارسال الاوراق إلى هيئة

التأمين الصحى بالقاهرة والتى لم تنفذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن رغم مرور 6اشهر.



وأكدت الممرضات أن نقلهن الى المسميات الوظيفية الجديدة لن يؤثر على منظومة التمريض بالمستشفى وخاصة أن المستشفى بها معهد تمريض خاص بها.



وطالب الممرضات من رءيس هيئة التأمين الصحى ووزيرة الصحة إنهاء إجراءات التسوية الخاصة بهم لأنهم أمضوا سنوات عدة فى الخدمة وحصلوا على مؤهل جامعى خلال خدمتهم.