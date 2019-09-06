هل مازالت مريضة.. ميركل تجلس أثناء عزف النشيد الوطني في الصين.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان "من جديد.. ميركل تستمع لنشيد بلادها الوطني وهي جالسة "، ويعد ذلك مخالفا للبروتكول الدولي.



وعرض الفيديو إستماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى نشيد بلادها الوطني خلال حفل الاستقبال في بكين وهي جالسة، فيما وقف رئيس الحكومة الصينية لي كه تشيانغ، ما أن انطلقت إشارة النشيد الصيني.



وأقيم حفل استقبال رسمي لميركل خلال زيارتها إلى الصين وسط بكين، في ساحة أمام مبنى البرلمان، وفي ظل حرارة بلغت 30 درجة مئوية.



يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت في مستهل زيارتها لبكين يوم الجمعة إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على العالم ككل وإنها تأمل في التوصل إلى تسوية لها قريبا.



وكانت المستشارة الالمانية قد تعرضت من قبل لنوبات ارتجاف في أكثر من مناسبة أثارت بشأنها الخوف من مرضها وقدرتها على إدارة شئون الدولة الالمانية.