طائرة مساعدات كويتية ثالثة لإغاثة منكوبي السيول في السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة، انطلاق الطائرة الثالثة إلى السودان ضمن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى المنكوبين هناك جراء السيول والفيضانات.



وقالت الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس - في تصريح صحفي - إن هذه الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الإغاثية الى الشعب السوداني، مضيفة أن هذه الشحنة مؤلفة من مواد إغاثية وغذائية وصحية، مقدمة من الجمعية ومن جمعية العون المباشر، تجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الاشقاء في السودان للتخفيف من معاناتهم.



وأشارت إلى أن الجسر الجوي الكويتي سيتواصل لإغاثة الأشقاء المتضررين في السودان، موضحة أن الجمعية تعرفت على الطلبات الملحة والاحتياجات الخاصة للمواطنين السودانين من قبل الفريق الميداني للجمعية الموجود هناك.



ولفتت البرجس الى أن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان؛ للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة، وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.



وأكدت الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي وقوف الكويت إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في أزمته الإنسانية، لرفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح السودان.