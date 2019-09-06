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أخبار العالم

يدعو للسلام مع إسرائيل.. فيديو مثير لـ وزير الخارجية اللبناني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:44 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني يريد السلام مع إسرائيل
سمر صالح
نشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة أن الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، نشرت تغريدة على حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تتهم فيها وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بأنه يريد إقامة السلام مع إسرائيل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزير جبران باسيل خلال إحدى المناسبات وهو يقول: "لنعيش بسلام حتى لبنان لم يرفض فكرة السلام مع اسرائيل".

وعلّقت صادق على تغريدتها قائلة: "بما انه الكن يومين نازلين فيي تخوين لأني قلت انو انك تكون مع السلام مع اسرائيل هي حرية رأي (واللي انا اكيد مش من هالرأي) هيدا كادو صغير، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

يذكر أن سبب نشر ديما صادق للتغريدة يعود إلى التراشق الإعلامي الذي اندلع بينها وبين جمهور التيار الوطني الحر في لبنان الذي يترأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

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