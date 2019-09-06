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جلسة للسفراء الأفارقة حول ترتيبات قمة روسيا أفريقيا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:03 م
السفير إيهاب نصر
السفير "إيهاب نصر" سفير مصر في روسيا
أ ش أ
ترأس السفير "إيهاب نصر" سفير مصر في روسيا والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "فلاديمير بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا جلسة إحاطة لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين لدى موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم (الجمعة) ان الطرفين استعرضا للسفراء الأفارقة آخر الترتيبات الخاصة بقمة "روسيا- إفريقيا"، المقرر عقدها في سوتشي يوم 24 أكتوبر المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وكذا الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23-24 أكتوبر 2019.

وشدد السفير المصري خلال جلسة الإحاطة على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل ضمان نجاح وفعالية القمة، التي تعد الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والأفريقي، مشيرا الى الطفرة الملحوظة التي تشهدها العلاقات الروسية الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن كافة دول القارة تتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة خلال أعمال القمة تساهم في تعزيز التعاون الروسي الأفريقي في كافة المجالات.

كما أكد السفير المصري أهمية المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة، بما في ذلك مشاركة كبريات الشركات الروسية والأفريقية، ورجال الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن تلك المشاركة تُعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

جدير بالذكر أن قمة روسيا/ أفريقيا المقرر عقدها في سوتشي يوم 24 أكتوبر المقبل تُعد أحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي .

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