بمركز شباب ميت عقبة.. بدء المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي

أعلنت محافظة الجيزة، عن استكمال فعاليات المرحلة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفي والذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، من خلال مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة ومطرانية شمال الجيزة.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من المبادرة هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الإجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.





وأوضح محافظ الجيزة أن خطة المهرجان تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلى بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتى تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة من خلال مزاولتهم للأنشطة واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.





فيما أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ان مهرجان الجيزة الصيفى يشمل دعم الانشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب وتنظيم دورات رياضية فى العاب خماسى القدم وتنس الطاولة بالإضافة الى تنظيم مسابقات الشعر والزجل ودورى ثقافى والقصة القصيرة والرواية والغناء والإنشاد الدينى وحفظ قران واحاديث والرسم ودين مسيحى.





ونوه إلى أن المهرجان يقام على ثلاث مراحل خلال الفترة من 25/7 حتى 15/9 حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية خلال الفترة من 25/7 الى 28/8 وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية خلال الفترة من 1/9 حتى 15/9 بمركز شباب ميت عقبة .





من جانبه،أشار الدكتور أمين عبد الجواد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إلى أن المديرية تقوم بتوزيع الأئمة خلال فعاليات المهرجان لإلقاء محاضرات دينية فى الموضوعات التى تشغل بال الطلاب بهدف التثقيف الدينى وزرع روح الدين السمح.