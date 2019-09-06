بث مباشر.. مباراة المغرب وبوركينا فاسو اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019

يواجه منتخب المغرب نظيره بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، على ملعب رماكش، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



موعد مباراة المغرب وبوركينا فاسو والقناة الناقلة:



وتقام مباراة المغرب وبوركينا فاسو، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على قناة الرياضية المغربية:



ويسعى منتخبا لمغرب بقيادة مدربه الجديد خليلوزيتش لتجربة أكبر عدد من العبيين في مباراة اليوم للوقوف على مستواهم قبل خوض منافسات تصفيات مونديال 2022.



وكان منتخب المغرب ودع بطولة كأس الأأمم الأأفرييقة الماضيةمبكرا، على يد بنين، من الدور ثمن النهائي.



وعاد وليد أزارو نجم الأهلي لقائمة منتخب المغرب مرة آخري، بسبب استبعاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.



تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمباراة بنين:



حراسة المرمى: مينر المحمدي



خط الدفاع: نبيل درار - عبد الكريم باعدي - جواد الياميق - يونس عبد الحميد.



خط الوسط: يوسف آيت-- سفيان - نور الدين أمرابط.



خط الهجوم: سفيان بوفال -يوسف تاعرابت - رشيد العليوي.













