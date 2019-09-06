إغلاق المدارس.. حرائق تجتاح كاليفورنيا وإخلاء مئات المنازل .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان إخلاء السكان بسبب حرائق تجتاح كاليفورنيا.



أعلنت السلطات الأمريكية أن حريق غابات صخم اندلع في جنوب ولاية كاليفورنيا، وأدى إلى إخلاء مئات المنازل وإغلاق المدارس المجاورة.



ولقى 34 شخصا مصرعهم على متن سفينة كانت تبحر قبالة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر حريق نشب على متنها، فيما تمكن أفراد الطاقم من النجاة.



وقالت السلطات المحلية في كاليفورنيا إن الحريق اندلع في سفينة Conception حينما كانت تبحر بالقرب من جزيرة سانتا كروز غربي مدينة لوس أنجلوس.



