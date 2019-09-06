ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الغذاء العالمي: 76 ألف متضرر من إعصار دوريان يحتاجون إلى مساعدات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:45 م
إعصار دوريان
إعصار دوريان
أ ش أ
أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حاجة نحو 76 ألف شخص تضرروا من إعصار "دوريان" في جزر البهاما إلى الغذاء والمساعدات.

وقال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن المنظمة الدولية بصدد إرسال 8 أطنان من الإغذية إلى جزر البهاما في الفترة المقبلة، إضافة إلى 85 طنا في الشهور الثلاثة المقبلة، فضلا عن إطلاق عملية طوارئ محدودة رصد لها 5.4 مليون دولار لدعم حوالي 39 ألف شخص.

وأشار المتحدث إلى أن الوكالات الإنسانية التي تعمل لإغاثة المتضررين في جزر البهاما ستقوم بعملية تقييم جديدة اليوم عبر مهمة استطلاعية جوية للوقوف على الوضع على الأرض وتحديث المعلومات لوضع الفرق على الأرض في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن البرنامج الأممي يعمل مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتقديم الدعم في المجالات الأكثر حيوية، إضافة إلى تقييم الأضرار.

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

أول تعليق من نيكي ميناج بعد اعتزالها الغناء

اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

خطيب الحرم المكي يوصي بالحرص على 5 أعمال في هذا الشهر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى