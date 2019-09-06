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حوادث

المرور: استمرار أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى جهة نزلة الرمد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:42 م
كوبري الجيزة
كوبري الجيزة
ندي حمودة - أحمد مهدي
اشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلي استمرار أعمال الصيانة والإصلاح بكوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبرى عباس "نزلة الرمد".

وقالت الادارة إن الأعمال بدأت من يوم 5/9/2019 وتستمر حتى 15/9/2019 ويكون العمل ليلًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

وتقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعًا من حدوث أى تكدسات.

كما تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتضمن العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام، والثانية تشمل العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام.

وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت ، مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.

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