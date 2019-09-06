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ديني

أحمد عمر هاشم: الله أراد النهوض بالأزهر ليكون حامي حمى الدين والدعوة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:21 م
الأزهر حامي حمى الدين
الأزهر حامي حمى الدين والدعوة
محمد صبري عبد الرحيم
أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بمواقف الأزهر الشريف عبر التاريخ منذ تأسيسه من أكثر من ألف عام، قائلًا: «إن الأزهر حامي حمى الدين والدعوة إلى الله تعالى».

وقال «هاشم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، «يا معشر المسلمين من هنا من قلب أمتنا النابض من كنانة الله في الأرض الأزهر الشريف، حامي حمى الدين والدعوة إلى الله، ونحن مع عامنا الهجري الجديد نستقبله بالبُشر والترحاب والتقوى إلى الله تعالى، فالأزهر يمثل إرادة إلهية جاء بعد القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون.

وأضاف: أنه مرت حقبة وكادت الهجمة العدوانية والتتارية الشرسة أن تطيح بتراث الأمة، فشاء الله تعالى أن ينهض الأزهر الشريف وأن يبزغ في سماء أرض الكنانة باعثًا نوره في أرجاء الدنيا حاميًا أشرف تراث في الوجود يضم في أروقته المباركة المسلمين من كل الأرض ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ويرسل الأزهر بعلمائه إلى أرجاء المعمورة لينشروا دين الله تعالى في كل الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة.


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