حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس

قامت مديرية أمن كفرالشيخ بإعداد حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة السمكية وإزالة كافة التعديات على بحيرة البرلس ومجرى نهر النيل.



وأسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 234 شكارة سمك صغير الحجم نافق يستغل بالبيع لمصانع الأعلاف، وإزالة 15 علبة غزل دورة مخالف بطول 1500 متر بحفارات الثروة السمكية، و10 جوبية صيد زريعة مخالفة بواقع 20 جوبية بحفارات الثروة السمكية، وكذا 20 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف.



كما تم إزالة 30 متر غزل جانب مخالف، وضبط عدد 5 قضايا غزل دورة مخالف بطول 500 متر، وضبط 5 قضايا غزل جوابى مخالف، و3 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات .