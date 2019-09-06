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رياضة

استعدادا لـ أهلي بني غازي ..الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة وديا اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:48 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة مباراة ودية أمام فريق الإسماعيلي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري.

ويسعى المدير الفني للإسماعيلي الصربي ميودراج لتجهيز اللاعبين بشكل قوي وتجربة خطط وتكتيكات جديدة استعدادا لمباراة أهلي بني غازي التى تقام يوم الجمعة المقبل .

على جانب آخر يسعى كرم جابر المدير الفني لفريق بلدية المحلة لدمج عناصر الفريق الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية وتجهيز اللاعبين لخوض مباراة الدوري القسم الثاني.

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