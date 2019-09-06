أحمد عمر هاشم يكشف عن أفضل قرن عبر الزمان.. فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القرون الثلاثة الأولى هي خير القرون، منوهًا بأن الأزهر الشريف جاء بعد هذه القرون الثلاثة لينشر دين الله تعالى في جميع أرجاء الأرض، مؤكدًا أن أفضل قرون هو الذي جاء في الرسول -محمد صلى الله عليه وسلم-.



واستشهد «هاشم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، بما روى البخاري (2652)، ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».



وأضاف: أن الأزهر يحمي أشرف تراث في الوجود ويضم في أروقته المباركة المسلمين من كل الأرض ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ويرسل الأزهر بعلمائه إلى أرجاء المعمورة لينشروا دين الله تعالى في كل الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة

