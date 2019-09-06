ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد عمر هاشم يكشف عن أفضل قرن عبر الزمان.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:32 م
الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القرون الثلاثة الأولى هي خير القرون، منوهًا بأن الأزهر الشريف جاء بعد هذه القرون الثلاثة لينشر دين الله تعالى في جميع أرجاء الأرض، مؤكدًا أن أفضل قرون هو الذي جاء في الرسول -محمد صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد «هاشم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، بما روى البخاري (2652)، ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

وأضاف: أن الأزهر يحمي أشرف تراث في الوجود ويضم في أروقته المباركة المسلمين من كل الأرض ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ويرسل الأزهر بعلمائه إلى أرجاء المعمورة لينشروا دين الله تعالى في كل الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يصحح فهما شائعا عن التيسير ويقطع الطريق على المتطرفين بالقرآن

وزير الأوقاف من فوق منبر الجمعة في الفيوم .. نعاني من أشخاص تشددوا وصدوا الناس عن يسر الدين.. النبي كان سهلا مع أصحابه لذا نحتاج لبشاشة الطبيب مع مرضاه والمعلم مع طلابه.. فيديو

أستاذ فقه بالأزهر: الأمة تتقدم بالعلم والمعرفة لا بكثرة العدد

الإفتاء توضح حكم سب الصحابة وآل بيت النبي

أحمد عمر هاشم: الله أراد النهوض بالأزهر ليكون حامي حمى الدين والدعوة

ترشيحاتنا

محمد محمود يخوص المرحلة الأخيرة لبرنامجه التأهيلي بالأهلي

بيكيه يكشف إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة و يعلق على فشل انضمام نيمار للفريق

علي جمعة: لا إثم على من فاتته صلاة الجمعة في هذه الحالة فقط

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد

الإعصار دوريان بضرب الساحل الأمريكي.. فيديو

منتجي الدواجن: هذه أسباب حظر الاستيراد.. الصناعة الوطنية في خطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى