نصب وكذب وشائعات.. أضرار قاتلة لوسائل السوشيال ميديا ..فيديو

أكد دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير أنه على الرغم من المزايا الكبيرة للسوشيال الميديا إلا أن هناك بعض العيوب الكثيرة له أهمها أن الأشخاص أصبحوا على غير تواصل في الحياة العادية وأيضا حجم الكذب يتم بصورة كبيرة عبر تلك المواقع.





وأضاف استشاري التدريب والتطوير خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أنه يتضمن المعلومات الشخصية المغلوطة ومروج كبير للشائعات كأنتشار "النار في الهشيم" مشيرا إلى أن عيوبه قاتلة.





وتابع استشاري التدريب والتطوير أن أيضا من الممكن أن تستخدم تلك المواقع في النصب مؤكدا أنه يجب أن يتم استخدام تلك المواقع بطريقة صحيحة.



