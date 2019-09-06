ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصب وكذب وشائعات.. أضرار قاتلة لوسائل السوشيال ميديا ..فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير أنه على الرغم من المزايا الكبيرة للسوشيال الميديا إلا أن هناك بعض العيوب الكثيرة له أهمها أن الأشخاص أصبحوا على غير تواصل في الحياة العادية وأيضا حجم الكذب يتم بصورة كبيرة عبر تلك المواقع. 

وأضاف استشاري التدريب والتطوير خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أنه يتضمن المعلومات الشخصية المغلوطة ومروج كبير للشائعات كأنتشار "النار في الهشيم" مشيرا إلى أن عيوبه قاتلة. 

وتابع استشاري التدريب والتطوير أن أيضا من الممكن أن تستخدم تلك المواقع في النصب مؤكدا أنه يجب أن يتم استخدام تلك المواقع بطريقة صحيحة. 

وأشار استشاري التدريب والتطوير إلى أنه على الأسرة عامل كبير لتوضيح الاستخدام الصحيح لشبكات التواصل الإجتماعي والمراقبة الجيدة لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري تدريب وتطوير: الصداقة تعتمد على وحدة الأنشطة والهدف.. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ألغت تجميد 300 مليون دولار .. واشنطن توافق على استئناف كامل المساعدات العسكرية لـ مصر.. تفاصيل

يا مساء الدهشة.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

بعد قرار إلغاء التوك توك.. دفاع البرلمان تكشف موعد مصادرته واستبداله بالميني فان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى