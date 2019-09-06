تحد ونجاح.. العتمانية بالغربية أول قرية خالية من الفيروسات الكبدية.. وفد من منظمة الصحة العالمية يزور حالات تماثلث للشفاء.. وتبادل الخبرات لتعميم التجربة.. صور

وفد من منظمة الصحة العالمية يؤكد نجاح تجربة "قرية العتمانية" خالية من فيروسات الكبدية سي

تبادل خبرات وتجارب علاج مرضي فيروسي من أبناء عائلات القرية عقب وفاة 18 شخصا ..

#وكيل الصحة بالغربية يكلف وفد من أطباء المديرية لمباشرة تطورات تجربة وقاية "فيروس سي"





أجرى أعضاء وفد متعدد الجنسيات من منظمة الصحة العالمية والقرى الخالية من الفيروسات الكبدية جولة تفقدية لأسر وعائلات قرية العثمانية بنطاق مركز المحلة الكبرى فى إطار حرص وزارة الصحة المصرية على تبادل الخبرات وتجارب النجاح فى علاج فيروس سي.



وضم وفد منظمة الصحة العالمية أعضاء من "انجلترا – باكستان - نيجيريا - أوغندا ح الكونغو راوندا " للاستفادة من التجربة الرائدة باول قريه في العالم خالية من الفيروسات الكبدية .



وأعلن أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٦ أن قرية "العتمانية " أول قرية خالية من فيروس سي ومازالت يعيش أفراد وعائلتها وسط أجواء صحية.



قرية" العتمانية " تعد إحدي القرية النموذجية التى استطاع أهلها البالغ تعدادهم أكثر من 7 آلاف مواطن قهر فيروس الكبد الوبائي سي طوال 3 سنوات الماضية من خلال تعميم تجربة المبادرة المصرية الشعبية والتى تبناها مركز الكبد المصري لعلاج آلاف المصريين من أخطار فيروسي سي والذي كان يهدد الملايين قبل تدشين مبادرة الرئاسية تحت عنوان "100 مليون صحة لعلاج مرضي فيروس سي " .

وكان التحدي الذي واجهه أهالي القرية هو أداء التجربة ورحلة العلاج فى ظل عدم توافره بسبب غلاء الأسعار فى الفترة الزمنية لبداية رحلة العلاج لكافة أسر وعائلات القرية فى عام 2014م حيث بلغت أسعار عقافير الأدوية قرابة أكثر من 10400 جنيه

رغم صعوبات الفقر وعدم توافر العلاج بشكل كاف فضلا عن غلاء أسعاره فى بدايةسنة 2014م حيث بلغت أسعار عقافير الأدوية قرابة أكثر من 10400 جنيه لكل شخص يعاني من الوباء الكارثي الذي يتسبب فى تأكيد الكبد وفشل وظائفه بالكامل بعدما تجاهل رجال الأعمال من أبناء القرية المشاركة فى علاج جيرانه حسب ما أكده القائمون علي تدشين المبادرة المصرية لعلاج مرضي فيروس الكبد سي من أهالي القرية.



"بالفعل إحنا عدد أبناء قريتنا حوالي 7 آلاف نسمة ومنها حوالي 340 مصابا بعدما تم فحص ما يزيد عن 4800 رجل وسيدة وطفل بعد ماتم تقسيم مناطق السكنيه بالقرية إلى 4 مربعات كي نتمكن من حصر الأهالي وإجراء مسح كامل للفيروس سي " بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدى البلد " الحاج عزت عطية منسق المبادرة المصرية التى أطلقها مركز الكبد المصري برئاسة الدكتور عصام شيحة استشاري الكبد لافتا إلى أنه تم تقديم بحث منذ أكثر من 5 سنوات عن أهالي القرية وأعداد المحتمل إصابتها مشيرا إلى أن نقل الفيروس بين المواطنين هو عمليات نقل الدم من خلال التردد على عيادات طبية والحلاقين داخل شوارع القرية.



وأضاف أن البداية كانت صعبة فى تدشين فكرة علاج أهالي القرى لعدم توافر السيولة المالية الكافية على الرغم من اللجوء فى بادئ الأمر بالتعويل على جمعية تنمية المجتمع وبيت المال بذات القرية موضحا أنه شكل وفدمن زملائه بالقرية لبدء التنسيق مع مركز الكبد المصري سعيا فى إجراء مسح كامل وقوافل علاجية للأهالي بالقرية بموجب الاتفاق على تحمل المركز 50 % من تكاليف علاج المصابين مؤكدا أن المركز تحمل فى رحله العلاج فى أول مرحلة علاج ما يقرب من 100 رجل وسيدة من أبناء القرية.



وأكد "عطية" أنه تم إجراء مسح شامل منذ ما يزيد عن شهرين تم إجراء مسح طبي كامل لكافة الأهالي بعد ما تم تدشين جمعية خيرية لرعاية المرضى بالقرية تبين أن نسبة الإصابة لفيروس سي بلغت ربع فى المائة حسب قوله.



من ناحية أخري قال عبدالعزيز حامد إسماعيل أحد متعافين من مرضي فيروس سي أنه فوجئ بإصابته بالفيروس والتى ظهرت عليه أعراض الإجهاد وعدم القدرة على التركيز ونزول الوزن، مشيرا إلى أنه أجرى مسح شامل من الوباء بإجرائه لتحاليل "بي سي أر " مؤكدا أنه تناول جرعة السوفالدي لمدة تزيد عن 5 شهور متواصله حتى أتم الله شفءئه.



وأعطي الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحةبالغربية توجيهاته الى مساعديه بالضرورة أن يرافق وفد من منظمة الصحة لفيف من أطباء المديرية وعلي رأسهم كل من الدكتور ماجده أبورية مدير ادارة رعاية الامومه والطفوله بالمديرية والدكتور أمال محمد مختار نائب رئيس المعهد العالي للبحوث والدكتور عبير عبد العزيز جاد الله مدير الاداره بالمحله اول والدكتور متولي المكاكي مدير الوقائي بإدارة بصحة أول المحلة .



