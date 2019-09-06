يتابعه 10 ملايين حول العالم.. ماذا يفعل حاكم دبي محمد بن راشد على تويتر؟

وصل عدد متابعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء، على «تويتر» إلى 10 ملايين متابع.





وقبل 10 أعوام وتحديدا في 24 يونيو 2010، أنشأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، صحفته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»، وذلك في إطار اهتمام قادة الإمارات بمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، وخلق قنوات سهلة وسريعة للتواصل مع المواطنين حول العالم.





نشاط الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي، على «تويتر» ملحوظ جدا، إذ إن عدد متابعيه اقترب من 10 ملايين متابع من جميع دول العالم، فضلا عن أن عدد تغريداته خلال 10 سنوات وصل إلى 5704 تغريدات، بمعدل تغريدة أو اثنين يوميا، ما جعله يتصدر قائمة الزعماء العرب الأكثر شعبية على منصة التواصل الاجتماعي بعد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين.





واحتل الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، المرتبة الـ11، بين القادة والزعماء الأكثر متابعة وتأثيرا على «تويتر»، وفق آخر إحصاءات عام 2019، وذلك من بين 44 قائدا وزعيما حالي أو سابق، وفق «الإمارات اليوم».





ولكن كيف يقضي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وقته على «تويتر» ليصل بكلماته وتوجيهاته إلى هذا العدد الكبير من المتابعين لنشاطه اليومي؟





المتابع للحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على «تويتر» سيلمس منه أبرز سمات القائد العربي، حيث إنه يبرز شخصية الأب والخ والزوج، وشخصية الحاكم الإنسان القريب من شعبه، وشخصية القائد الذي يشمل الجميع من شعبه وغيرهم باهتمامه، وأيضا شخصية الحاكم، الذي يستخدم كل قنوات التواصل مع شعبه لاطلاعه على تحركات الحكومة وأنشطته الهادفة إلى تحسين مستوى الوطن لتوفير حياة أفضل.





بل إن الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، يستخدم أكثر من لغة للتواصل مع عموم البشر من مختلف أنحاء العالم، ولا يقتصر على أفراد شعبه فقط، فتجده يكتب باللغة العربية تارة وباللغة الإنجليزية تارة أخرى، بالإضافة إلى اللغة الصينية والهندية والصينية وغيرها من اللغات.





حساب الحاكم

يستخدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، حسابه على «تويتر» لإطلاع شعبه على أنشطة الحكومة، وأحدث القرارات التي يتخذها لتحسين مستوى شعبه وتوفير حياة كريمة لأفراده، كان أحدث تلك القرارات التي أعلن عنها حاكم دبي عبر «تويتر»، في الأول من سبتمبر الجاري، عندما أعلن عن استعداد مجلس الوزراء لتفعيل وتنفيذ «رسالة الموسم الجديد»؛ حيث نشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على «تويتر» صورة له من داخل الطائرة، نوه خلالها أنه متجه إلى مجلس الوزراء في أبو ظبي لمناقشة خطة عمل الحكومة خلال العام الجديد.









ونقل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء، أحداث وفعاليات جلسة مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبو ظبي، عبر صفحته على «تويتر»، في رسالة منه أن أسوار القصور لا تعد فاصلا بين حكام الإمارات وشعبهم، فما يحدث في الغرف المغلقة يتم إعلانه أولا بأول لإطلاع الشعب عليه وأخذ مشورته أيضا.









القائد الإنسان

كما يحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على مشاركة أفراد شعبه المواقف البطولية التي يقومون بها، وكان أحدث هذه المواقف، ما أعلن عنه حاكم دبي بتدوينة جاء فيها: «مع البطل خليفة الكعبي.. أنقذ زملاءه من حافلة واستطاع إخراجهم منها قبل احتراقها بثوان ... خليفة رجل . وليس طفل .. خليفة يحب مساعدة الناس ... مثل رئيسه خليفة حفظه الله».





دعمه للشباب

المتتبع لحساب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضا سيلمس حماسه الشديد تجاه الشباب، وحرصه على إعدادهم للقيادة وتمكينهم من المناصب النافذة في الدولة، ففي 3 سبتمبر الجاري شارك حاكم دبي 10 آلاف شاب شاركوا في أكبر ورشة قيادية تحفيزية في المنقطة، على حد وصفه.





أيضا فإن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حريص كل الحرص على مشاركة شعبه أحازنهم قبل أفراحهم، فتجده ينعي رجل الأعمال سيف الغرير، الذي وافته المنية في 27 أغسطس الماضي.





التفاعل مع العالم الإسلامي

وعلى المستوى العربي والإسلامي، فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على مشاركة الأمة العربية والإسلامية أعيادها، فتجده يهنئ العالم العربي والإسلامي بالعام الهجري الجديد.









ليس على مستوى الأعياد الدينية فقط، ولكن أيضا الشيخ محمد بن راشد كان في مقدمة القادة العرب الذين هنأوا منتخب الجزائر على فوزه بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.









القائد الأب

دائما ما يصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أفراد شعبه بأبنائه، ويحتفل معهم بإنجازاتهم، وهو ما فعله مع مزنة نجيب، الطفلة التي فازت بتحدي القراءة العربي في الإمارات.









خواطر الحاكم

الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ليس حسابا سياسيا في المقام الأول، بل إنه يكشف العديد من أوجه شخصية حاكم دبي، حيث إنه يحرص أن يشارك خواطره وتجاربه الشخصية عبر صفحته على «تويتر»، فقد اعتاد على أن يكتب تلك الخواطر والتجارب الشخصية تحت سلسلة كتابات معنونة بـ«علمتني الحياة».









الحاكم الشاعر

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رجل متعدد المواهب أيضا، فهو إلى جانب مشاغل منصبه كحاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء، فهو أيضا شاعر.





واحد من الشعب

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا يكتفي بمتابعة أعمال الحكومة من أروقة المكاتب، بل إنه قريب من أفراد شعبه بدرجة تجعله يستقبل شكواهم بصورة مباشرة؛ وهو ما كشفت عنه إحدى تدويناته، مرفقة بصورة من إحدى الهيئات الحكومية وهناك أعداد كبرة من المواطنين المنتظرين لإنهاء مصالحهم، فعلق عليها قائلا: «ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى».









مناصر للمرأة

وفيما يتعلق بجانب اهتمام حاكم دبي بدعم المرأة العربية وتمكينها، فقد عبَّر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مدى هذا الدعم بكلمات قليلة في يوم المرأة العالمي، قال فيها: «نحتفي بها أمًا وأختًا وبنتًا .. وشريكة في التنمية .. وزميلة في المسيرة .. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم».









مساند وقت الشدة

المواقف الإنسانية لحاكم دبي لا تتوقف عند حدود وطنه الإمارات، بل إن له العديد من المواقف الإنسانية تجاه شعوب العالم، خصوصا تلك التي تعاني من الأزمات، وهو ما تعرضه الصفحة الرسمية لحاكم دبي، وموقفه مع مواطني ولاية كيرالا الهندية التي تعرضت لموجة فيضانات ضخمة تسببت في تشريد آلاف الأسر ومقتل المئات.









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