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ديني

تفاعل معها المصلون.. أحمد عمر هاشم يلقي قصيدة في حب الأزهر أثناء خطبة الجمعة .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:43 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
محمد صبري عبد الرحيم
ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بعض الأبيات الشعرية عن حب مصر والأزهر الشريف، لاقت تفاعلًا كبير من المصلين بالجامع الأزهر.

وقال «هاشم» خلال إلقائه خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، «يا مصر نادى المخلصون وكبروا لم تَجلى في سَماكِ الأزهرُ.. من ألف عام بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر.. صان التراث وصان دين محمد وبهديه يَنبُوعه يتفجر.. يا مصر فيك حاضرةٌ دينيةُ ومددت كفك للذين تحضروا.

وتابع: «يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوثرٌ.. نادى وكم نادى وقال لقومه الدين يسر للحياة فيسروا .. نادى وكم نادى وقال لقومه لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا .. نادى وكم نادى وقال لقومه إن تنصروا رب البرية تنصروا».

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