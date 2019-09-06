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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وطفلتيها فى انقلاب سيارة بالبحيرة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:40 م
حادثة
حادثة
جمالات الدمنهوري
لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب زوجها وطفلتيها بجروح في أماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند الكيلو ١٠٧بداءيرة مركز وادى النطرون وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث عند الكيلو ١٠٧ بدائرة المركز اتجاه للقاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع رباب السيد أحمد ٣٧ سنة القاهرة وإصابة زوجها هيثم محمد رياض ٤٥ سنه القاهرة باسترواح هوائي بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجلتيها كلا من رولان هيثم محمد رياض ٩ سنوات القاهرة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ريماس هيثم محمد رياض٧ سنوات القاهرة مصابة بجرح بالساعد الأيمن واشتباه كسر الترقوة اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة .. والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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