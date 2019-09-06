ربنا اسمه العدل.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بكلمات غامضة

نشرت الإعلامة ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك منشورا كتبت فيه " ربنا اسمه العدل.. بس كده".



وكانت ريهام سعيد قد كتبت فى منشور قبله " اضحكوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجه و كل حاجه بتعدي. ساعات تحس ان الشر و الندالة و الأوساخ كتير اوي بس السعادة قرار".



وأضافت ريهام سعيد " وبتفضل تغربل الاوساخ الجبنه من حياتك وحياتك تنضف، طول ما في نفس في أمل. كلمه أخيره عشان في ناس ناسيه مش ناسيه؟ مش عارفه اساسا. في ربنا ربنا كبير اوي اوي اوي اقوي و اكبر من اي حد".



وتابعت ريهام سعيد " يا رب بشكرك علي انك علي طول فاكرني و بتعلمني و بتوعظني. يا رب بشكرك علي انك عايزلي دايما الاحسن و الأفضل. بشكرك انك عايزني ارتاح وأعيش صح. بحبك يا رب".