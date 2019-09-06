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حوادث

الداخلية: ضبط 12970 قرصا مخدرا في الأقصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:57 م
اقراص مخدرة
اقراص مخدرة
مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مرور الأقصر والمعينة بخدمة كمين الرواجح الحدودى مع أمن قنا دائرة مركز شرطة القرنة من ضبط سيارة ملاكى قيادة ( سائق ) وبرفقته ( عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية مبانى، وسبق إتهامه فى قضية مخدرات.

وضبط بحوزتهما بالسيارة 12970 قرصا مخدرا مختلف الأنواع وأثناء ذلك قام قائد السيارة بالفرار مسرعًا بالسيارة .

وفى وقت لاحق تبلغ من الأهالى باصطدام سيارة مسرعة بـ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) والذى تصادف مروره بذات الناحية مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى وقدموا لوحة معدنية خاصة بالسيارة قيادة المتهم الهارب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة .

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