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حوادث

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:02 م
القبض
القبض
محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المحبوسون هم كلا من محمد عبد السلام، ومحمد معوض، وفوزي نصار، وعادل حسن، وعبد الله أحمد، وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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