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ليموزين للقادة فقط.. مواصفات خاصة لـ سيارة أنجيلا ميركل بـ الصين

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:56 م
سيارة هونج تشي
سيارة هونج تشي
أماني إبراهيم
تتواجد المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بالصين، اليوم الجمعة، لإجراء مباحثات مع القيادة الصينية، حيث وقعت شركات ألمانية 11 اتفاقية تعاون مع الصين لزيادة الاستثمارات الصينية في ألمانيا.

وحضرت أنجيلا حفل الترحيب الرسمي بها، وفقًا للتقاليد، في وسط بكين، في الساحة أمام مجلس الجمعيات الوطنية في طقس حار حيث كانت درجة الحرارة 30 درجة مئوية تقريبًا، ووصلت أنجيلا ميركل إلى الحفل في موكب من سيارات هونج تشي الشهيرة، المصنوعة لكبار المسؤولين الصينيين.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن السيارة الصينية المصنعة خصيصا لاستقبال القادة فقط، ففي البلد الأكثر تعداد عالميا، يفضل القادة استخدام سيارة ليموزين من نوع "هونج تشي"، ويرجع هذا لعدة أسباب أهمها جودة السيارة العالية، والتصنيع الهندسي المميز.

وتعتمد سيارة هونج تشي على محرك مصنوع من أسطوانة محرك V12 المصنوع من الألمنيوم، ويتم تصميم هذه السيارة الليموزين وتصنيعها في الصين، وتعد الأولى من نوعها في البلد بأكملها مقارنة بغيرها من السيارات من ناحية الجودة و الأداء.

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