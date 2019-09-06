الفلاحين: سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا وتصديرها يحسن دخل المزارعين

أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، باتجاه وزارة الزراعة نحو فتح أسواق للتمور المصرية فى الصين، وذلك لانه سيوفر دخل أكبر لمزارعى البلح فى مصر ، كما أنه يحسن من جودة المزروعات المصرية مما يزيد من تصديرها إلى الخارج.



وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات لـ صدى البلد،أن سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا خاصًة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الصوب الزراعية.



وناشد الحكومة المصرية بفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية فى الدول الأخرى للنهوض بالزراعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية ، موضحًا أن لدينا مساحات كبيرة مزروعة من التمور ولايؤثر علينا تصديره للخارج.



وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أنه يمكن أن نستغل مساحات الأراضى الكبيرة وزراعتها المحاصيل التى يتم تصديرها بحيثُ يمكن تحقيق دخل أكبر وتحسين جودة المنتج المصري .



وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وذلك وفقا لتقرير رسمي من الحجر الزراعي المصري.

