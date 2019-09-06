ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا وتصديرها يحسن دخل المزارعين

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:59 م
التمور
التمور
شيماء مجدي
أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، باتجاه وزارة الزراعة نحو فتح أسواق للتمور المصرية فى الصين، وذلك لانه سيوفر دخل أكبر لمزارعى البلح فى مصر ، كما أنه يحسن من جودة المزروعات المصرية مما يزيد من تصديرها إلى الخارج.

وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات لـ صدى البلد،أن سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا خاصًة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الصوب الزراعية.

وناشد الحكومة المصرية بفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية فى الدول الأخرى للنهوض بالزراعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية ، موضحًا أن لدينا مساحات كبيرة مزروعة من التمور ولايؤثر علينا تصديره للخارج.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أنه يمكن أن نستغل مساحات الأراضى الكبيرة وزراعتها المحاصيل التى يتم تصديرها بحيثُ يمكن تحقيق دخل أكبر وتحسين جودة المنتج المصري .

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وذلك وفقا لتقرير رسمي من الحجر الزراعي المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنمية سيناء.. نقيب الفلاحين: زيادة مساحات الزراعة فى المحافظة سيفيد المزارعين

نقيب الفلاحين يكشف تهديدات تواجه الثروة السمكية بسبب المصائد الطبيعية

نقيب الفلاحين: استيراد 98% من تقاوى الخضراوات يزيد من استغلال التجار

بعد احتلال المركز الأول عالميا.. الفاو تصدر أطلسا لـ نخيل البلح والتمور في مصر.. الإنتاج وصل لــ1.7 مليـون طـن مـن 15 مليـون نخلـة.. والدولة تستهدف زراعة 5 مليون شجرة جديدة في الوادي الجديد وتوشكى

القاهرة تستضيف أكبر تجمع لمنتجي التمور بالوطن العربى وشمال أفريقيا .. ديسمبر المقبل

ترشيحاتنا

بحد أقصى 15 %.. تعرف على موعد زيادة المعاشات

ألغت تجميد 300 مليون دولار .. واشنطن توافق على استئناف كامل المساعدات العسكرية لـ مصر.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب

ربنا اسمه العدل.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بكلمات غامضة

سند محمد بن سلمان .. شرط جديد للاستفادة من مبادرة ولي العهد السعودي

هل ستستثنى المناطق الشعبية والنائية من قرار إلغاء التوك توك.. دفاع البرلمان تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة