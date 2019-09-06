بمشاركة 45 عارضا.. أسعار تنافسية بمعرض أهلا مدارس في شمال سيناء

المنافسة في الأسعار هي عنوان معرض مستلزمات المدارس في شمال سيناء هذا العام، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.



ومن المقرر افتتاح المعرض غدا السبت، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والذي يشارك فيه أكثر من ٤٥ عارضا والمقام بحديقة المالح وسط العاصمة العريش.



وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الهدف من معرض "أهلا بالمدارس"، لبيع مستلزمات المدارس هو مراعاة محدودي الدخل والوقوف بجوارهم، والعمل علي توفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية، وأنه تم الإتفاق مع الغرفة التجارية على أن تكون أسعار الملابس والمستلزمات الدراسية مخفضة.



وأكد عبد العزيز مطر إسماعيل رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن المعرض مستمر لمدة شهر بهدف توفير مستلزمات المدارس والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وأسر التلاميذ والطلاب ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.



ويتضمن المعرض احتياجات التلاميذ والطلبة من الكراسات والكشاكيل ومستلزمات الطالب المدرسية من شنط وأقلام وأدوات مكتبية وهندسية بأسعار الجملة، علاوة على توفير الأحذية والزي المدرسي بأسعار تناسب جميع الأسر، والأهم هو أن هناك تفاوت في الأسعار داخل المعرض عن الأسعار في السوق المحلى والأسواق الخارجية والمكتبات.



وأشار إلى أنه يتم لأول مرة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في المعرض بهدف حماية السلع والمعروضات ومراقبة مداخل ومخارج المعرض.



وأوضح فتحي راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هناك عمليات مراقبة مستمرة للبيع من أجل حماية المستهلك والتأكد من استقرار الأسعار وعدم المغالاة في التسعيرة، وإن هناك مراقبة للباكيات ومرور يومي لمعرفة الأسعار، وأن إدارة التموين تتواصل مع المواطنين لملاحقة أي تاجر مستغل ويرفع الأسعار وذلك لاستطلاع رأيهم حول الأسعار التي تتداول داخل المعرض.



ولفت إلى أن أصحاب المكتبات هم أول من شاركوا في المعرض لتصريف بضاعتهم لوجود قناعة لديهم بوجود زحام وإقبال شديد علي المعرض قبل موعد عودة الدراسة للتيسير علي أولياء الأمور وتلبية احتياجات الطلبة بأسعار تنافسية تناسب جميع المستويات.