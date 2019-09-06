بعد تكرار شكاوى المواطنين.. الإسكندرية تبدأ حل مشكلات الصرف الصحي شرق المدينة

شكاوى عديدة تلقتها الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من أزمات متكررة حول طفح الصرف الصحي بعدد من مناطق حي المنتزة ثان، شرق المدينة الساحلية، وهو ما حول حياة قاطني تلك المناطق لمأساة حقيقية.



من جانبه قال الدكتور ياسر الجندى، رئيس حى المنتزه ثان، أنه عقد اجتماعًا طارئًا لممثلي المرافق بحضور مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، لبحث شكاوى المواطنين من الصرف الصحي والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



وأشار رئيس الحي إلى أنه ومتابعة الشكوى الواردة من سكان 14 شارع الفرات بمنطقة أبى قير، بشأن وجود طفح صرف صحى بهذا النطاق، توجه بنفسه إلى المكان بالتنسيق مع إدارة الصيانة بهيئة الصرف الصحى بالمنتزه ثان، للقيام بأعمال التطهير لكل مطابق الصرف الصحى، للقضاء على الرئيسى للطفوحات .



وأضاف رئيس الحي أنه قد تمت متابعة أعمال التطهير للتأكد من القضاء على إزالة أسباب الشكوى نهائيًا.



وعلى قدم وساق تسير استعدادات حي المنتزة، شرقي الإسكندرية لفصل الشتاء، من خلال تطهير شنايش الأمطار، وبلاعات الصرف الصحي.



عقد الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اجتماعا مع مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي، واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها.



أكد محافظ الإسكندرية أنه تم تكويد جميع الشنايش ورفعها على GİS ، مكلفًا مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتحديد المسئولين عن تلك الشنايش في كل منطقة علي مستوى المحافظة. على أن يتم مناقشة هذا خلال الاجتماع القادم، وذلك لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش استعدادا لموسم الشتاء القادم.



وتابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى الوقوف على المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار القادمة.