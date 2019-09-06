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شاهد.. سائح أوكراني يشهر إسلامه بمسجد الميناء بالغردقة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:04 م
السائح الاوكرانى
السائح الاوكرانى اثناء نطق الشهادة
إبراهيم جادالله
أشهر سائح أوكرانى الجنسية، اليوم، إسلامه، عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

ونطق السائح اندريا الأوكرانى الجنسية الشهادتين بعد أن لقنه أمام مسجد الميناء الكبير داخل المسجد وسط تكبيرات وفرحة المئات من المصلين داخل المسجد حيث يتردد عليه بشكل يومى أعداد كبيرة من السياح.

يذكر أن المسجد إشهار إسلام أكثر من 70 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات وقد امتلك موقعا مميزا خاصة أنه يقع على شاطئ البحر مباشرة، بجوار ميناء الغردقة البحرى ويعد أول مزار سياحى إسلامى بمدينة الغردقة، خاصة بعد افتتاح مركز الدعوة الإسلامية بالمسجد.

ويحتوى على مركز للدعوة الإسلامية، والذى يستقبل السياح الأجانب على المسلمين به على مدار اليوم، ليتلقون محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدى علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات.

كما يزور المسجد قرابة مائتى سائح يوميا، كما يحتوى المسجد على 35 قبة، وهو أحد أشهر معالم المدينة، وبلغت تكلفة إنشائه 25 مليون جنيه عن طريق مساهمات رجال الأعمال وأهالى المدينة والمحافظة، والتبرعات المختلفة.

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