على مسعود: أفريقيا تحولت من تابعة للدول الكبرى إلى شريكة.. فيديو

قال الدكتور على مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن مصر تمثل عقل القارة الإفريقية فى طريقها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه منذ تقوليها الاتحاد الأفريقى تم عقد اتفاقيات مع الكيانات الكبرى بالعالم كله.



وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن جزءا من توجه القارة الأفريقية هو عقد التعاون مع العديد من المنظمات والمؤتمرات المهمة المختلفة بداية مع تعاقدها مع جامعة الدول العربية إلى اشتراكها بمؤتمر تيكاد7 باليابان.



وأشار الدكتور على مسعود، إلى أن الدول الأفريقية تتوجه نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة فيها التي لم يتم استغلالها من قبل الدول الكبرى، مؤكدا أنه يوجد نقله نوعية بتحول القارة الأفريقية من تابعة للدول الكبرى إلى شريكة.



وأوضح أن القارة الأفريقية الآن تهتم بالموارد البشرية وتطوير نظم التعليم داخلها، بالإضافة إلى خلق نظام تجارى أكثر عدالة، مضيفا أنه لا يتم هذا النظام إلا بوجود تكتلات اقتصادية وتجارية واضحة.

