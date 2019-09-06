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بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:01 م
الأمير جورج وشقيقته
الأمير جورج وشقيقته شارلوت
أماني إبراهيم
بدأت الأميرة تشارلوت ابنة الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، مشوارها التعليمي، أمس الخميس، وظهرت بملابس منمقة في أول أيامها الدراسية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن شارلوت التحقت بنفس مدرسة شقيقها الأكبر جورج الذي يدرس منذ عام 2017، وهي مدرسة توماس باترسي جنوب غرب لندن وتبلغ المصروفات في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه استرليني أي حوالي (24 ألف دولار).

أما قرار دراسة الأمير جورج بهذه المدرسة فيعد خروجا عن التقاليد الملكية من قبل الأمير ويليام والدوقة كيت ميدلتون، ورافق ويليام وكيت الأميرة الصغيرة الرابعة في ترتيب ولاية العرش البريطاني في أولى أيامها الدراسية.

وعلق الكثير على الشبه الواضح بين الأميرة شارلوت وجدتها االملكة إليزابيث في نفس السن، وتداولوا صورة للملكة بنفس سن شارلوت وظهرتا متشابهتين إلى حد كبير.
بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث
بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث
بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث
بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث
بعد أول يوم دراسي لها.. شاهد الشبه بين الأميرة شارلوت وجدتها الملكة إليزابيث

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