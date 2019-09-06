وزير: بريطانيا ستساند أمريكا في المحادثات مع إيران إذا أمكن التوصل لاتفاق

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة إن بريطانيا ستقدم العون للولايات المتحدة دائما على مسار المحادثات مع إيران إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه يجب الحكم على إيران من خلال الأفعال لا الأقوال.



وأضاف والاس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر "الأفعال أعلى صوتا من الأقوال، لذا أعتقد أننا سنعاملهم (إيران) بأفعالهم لا بأقوالهم". وكان إسبر قد قال في وقت سابق إن إيران تتحرك ببطء إلى وضع يمكن خلاله إجراء محادثات.



وذكر والاس "لكن إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه سنساعد الولايات المتحدة دوما بالطبع في هذا المسار لأني أعتقد أن السلام والاستقرار في هذه المنطقة هو الشيء الأهم".