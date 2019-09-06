هل يصح تقديم العقيقة دون طبخها؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن تقديم العقيقة نيئة وليست مطبوخة أمر جائز ولا بأس به ولا يؤثر على صحتها، مشيرًا إلى أن السنة في توزيعها أن تكون مطبوخة.



وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم تقديم العقيقة نيئة؟ أن مصلحة الفقير تستدعي تقديم العقيقة نيئة أحيانًا في حال كان الفقير لن يأكل جميع طعام العقيقة في هذا الوقت، لافتًا إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.



وأوضح أمين لجنة الفتوى أنه يستحب توزيعها كالأضحية؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث،مضيفًا أنه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.

