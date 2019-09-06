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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 34 في تصادم شاحنة وقطار باليابان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:33 م
صدى البلد
رويترز
لقي شخص حتفه وأصيب 34 آخرون نتيجة تصادم قطار سريع ،يقل 500 شخص، وشاحنة في يوكوهاما ثاني أكبر مدن اليابان مما أدى لاشتعال النار بالشاحنة وخروج نصف القطار تقريبا عن القضبان.

وأدى الحادث إلى تعطل الخدمة على خط مزدحم للسكة الحديدية يؤدي إلى طوكيو.

وأظهرت لقطات فيديو زجاج مقصورة القيادة وقد تهشم بفعل الحادث بينما انحرفت ثلاث عربات على الأقل من عربات القطار الثماني عن القضبان.

وقال مسؤولو الإطفاء إن سائق الشاحنة، وهو رجل في الستينات من العمر، توفي يما أصيبت امرأة بجروح بالغة وثلاثة آخرون بجروح أقل خطورة وعدد غيرهم بجروح طفيفة.

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