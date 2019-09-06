ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات فنية متنوعة بثقافة الفيوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفّذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم الرواد رسم البورتريه بقلم الرصاص وكيفية مطابقه الرسم بالواقع وأثناء الورشة تم عرض نبذه مختصرة عن تاريخ فن البورتريه.

كما عقد قسم المواهب بالفرع بمكتبة الطفل بالقصر محاضرة تثقيفية لأسماء أبو السعود مدربة تنمية مجتمعية بعنوان "مهارات التواصل"، بدأتها بجلسة تعارف وما هي الأشياء المشتركة بين المشاركين، عرفت بعدها مفهوم التواصل وكيفية التواصل مع الاخرين واوضحت الفرق بين الإستماع والإنصات لتسهيل عملية التواصل عن طريق العصف الذهنى بعمل لعبه تنشيطيه ترفيهيه للمشاركين، وأشارت الي وجود عدة عناصر لتوصيل الرسالة وعرفتها وهى (المرسل، المستقبل، قناة الاتصال، الرسالة، البيئة المحيطة، التغذية العكسية) واختتمت المحاضرة بمعرفة مدى استفادة المشاركين فيها.

وأقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديدة" للاطفال تناولت ضرورة الالتزام بالحضور أثناء الدراسة للإستفادة من العملية الدراسية وأشارت إلى أن عدم حضور الطلاب للمدرسة هو بمثابة اهدار للمال العام، لأن الدولة توفر للطالب الامكانيات التي تساعده علي الدرسة من معلمين وكتب وجميع ما يلزم العملية التعليمة وعدم وجود الطالب في المدرسة يفقد الاستفادة من كل هذه الامكانيات التي وفرتها الدولة له.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي مع رواد المكتبة وسرد قصة أهمية الطاقة الشمسية، وماذا تعني في حياتنا العامة وما تقدمه من فوائد للإنسان بصفة خاصة، حيث يساعد التعرض للأشعة الشمسية بصورة منتظمة على تقوية العظام بسبب زيادة إنتاج فيتامين ( د ) الضروري لصحة العظام والأسنان، وبصفة عامة فالطاقة الشمسية هي السبب في استمرار دورة المياه على سطح الأرض بسبب تبخر المياه السطحية وتحويلها إلى غيوم لتتم عملية المطر بصورة طبيعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الفيوم

ابدأ حلمك.. ورشة عمل بثقافة الفيوم

ورشة رسم حر ومحاضرات ثقافية احتفالا بثورة يوليو في الفيوم

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

ليموزين للقادة فقط.. مواصفات خاصة لـ سيارة أنجيلا ميركل بـ الصين

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

استسلم لشيطانه .. عاطل يقتل والده وزوجته وأخيه الطفل في سوهاج

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

اليابان تهزم تركيا في مونديال ناشئات الطائرة بالقاهرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة