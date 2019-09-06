وائل كفوري يحيي حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2019

أعلن الفنان اللبناني وائل كفوري، عن استعداده لإحياء حفل ملكة جمال لبنان لعام 2019، والمفترض اقامتها يوم 13 اكتوبر المقبل، وعلق عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "وائل كافوري يحيي حفل ملكة جمال لبنان 2019 ".



ومن المتوقع ان يقدم وائل كفوري باقه من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، التي يتفاعل معها جمهوره خلال الحفلات التي يحييها ويلهب بها حماسهم.



طرح وائل كفوري منذ شهور قليلة اغنية بعنوان "استشبهت فيكي"، وهي من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.



وحققت أغنية "استشبهت فيكي" لـ وائل كفوري، علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" اكثر من 5 مليون مشاهدة.



