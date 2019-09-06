أخبار الرياضة .. فايلر يسيطر على الأهلي وصراع على محمد صلاح

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الرياضة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



جمال الغندور يحسم هوية حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

حسم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة هوية الطاقم التحكيمي المقرر أن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز بعد غد الأحد على ملعب استاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.



فايلر يفرض سيطرته على فريق الكرة بالأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الاطلاع على لائحة الفريق الأول للكرة فيما يخص الجوانب المالية والعقوبات بهدف فرض مزيد من الالتزام والانضباط.



عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

بعد نجاح ساحق في الدوري الإنجليزي، وأداء خيالي مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، تتنافس العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات اليورو 2020

يلتقي اليوم الجمعة منتخب ألمانيا نظيره هولندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب آيمتيش آرينا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



