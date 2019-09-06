الأعلى للخدمات الإسلامية: اعتماد جديد للشركات الممارسة لإعادة التكافل الداخلي

قرر المجلس الأعلى للخدمات المالية الإسلامية الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية للشركات التى تمارس إعادة التكافل "إعادة التأمين الإسلامي" المعيار رقم 18، وذلك خلال اجتماعه الثامن والعشرون الذي عقد خلال الفترة الماضية.



ويهدف المعيار رقم 18 إلى توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي، ووضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية، واقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.



ويتميز المعيار بأنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عددًا من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية. كما يحدد المعيار رقم 18 المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبًا إلى جنب مع المبادئ الإرشادية الاخرى . ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل .



كما يسلط الضوء على السمات المميزة لمختلف نماذج إعادة التكافل المستخدمة في الدول المختلفة. وإلى جانب ذلك، يركز المعيار على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلًا عن المشاركة في التكافل. ومن بين الموضوعات المهمة التي تم التطرق إليها في المعيار رقم 18 نوافذ إعادة التكافل، ونماذج شركات إعادة التكافل، والأنواع المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل.



يعد العنصر المميز بين إعادة التكافل وإعادة التأمين التجارى (مشابها لتلك التي يتميز فيها التكافل عن التأمين التجارى) في أنه بينما ينطوي إعادة التأمين التقليدي في العادة على نقل تعاقدي للمخاطر من الشركة المسندة إلى شركة إعادة التأمين، فإن اتفاقيات إعادة التكافل تنطوي على تقاسم للمخاطر بدلا من نقلها، وبالتالي فإن المخاطر المتقاسمة يتم إدارتها من قبل مشغل إعادة التكافل بالإضافة الى توفير الدعم الفنى للاكتتاب لشركات التكافل فى حالة المخاطر.