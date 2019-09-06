بسبب السرعة الزائدة.. مصرع طفل وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بزفتى

لقي طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة وتم نقل الضحايا المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفي مركز زفتي لإسعافهم وتم رفع أثار الحادث من الطريق.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بقرية دهتوره بدائرة المركز مما تسبب فى إصابة " عطا ال " 54 سنة ومصرع الطفل "عطا ع ع ال" 6 سنوات المقيمان بقرية دهتوره مركز زفتى.



وانتقل المقدم محمود العرنوسي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي والعميد محمد شبل مأمور المركز لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي زفتي العام.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمكان الحادث.