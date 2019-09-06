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حوادث

حبس المتهمين بقتل صديقهما لخلافات على لعب كرة القدم بالدقهلية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
همت الحسينى
قررت نيابة دكرنس حبس المتهمين يقتل صديقهما بسبب خلافات على لعب كرة القدم أربعة أيام.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ من مركز دكرنس بمصرع "إسلام كمال. "، ١٨ عامًا، طالب بالثانوى على يد صديقيه.

وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، وتبين أن القتيل كان يلعب الكرة مع زملائه، وتشاجر مع "اسلام .ع.م"، ١٨ عامًا، و"أحمد . ع ..م"، ١٨ عامًا، فتعديا عليه بآلة حادة، ولقى مصرعه فى الحال.

وبسؤال المتهمين أكدا أن خلافًا على لعب الكرة نشب بينهما وبين القتيل، فحاول القتيل التعدى عليهما فقاما بالتصدى له وضربه بقوة.

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