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برلمان

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
حظر استيراد الدواجن
حظر استيراد الدواجن
حسن رضوان
أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بقرار وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل كبير في دعم المنتج المحلي أمام المنتج المستورد.

وأضاف رائف تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار الذي قامت باتخاذ وزارة الزراعة كان توجيهًا مباشرًا من البرلمان إلى الوزارة لتشيج مربي الدواجن لزيادة الإنتاج حيث إنهم يساهمون بنسبة كبيرة في إنتاج الدواجن في مصر.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان بتطبيق الدستور في المادة 29 التي تنص على أن الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، لتشجيع الفلاح على بذل مزيد من الجهود في إنتاج المحاصيل المهمة مثل الذرة والقمح وغيرها مما يزيد من عملية التصدير ويعود على الدولة بالنفع.

وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أمس الجمعة، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.

وأضاف درويش، أن الاجتماع انتهى إلى الآتي:

‎١- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

‎٢- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

‎٣- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وتابع رئيس الاتحاد: "يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن السوق في الوقت الحالي لا يشهد حالة من عدم الرقود في شراء الدواجن، متسائلا:" لو مفيش حركة تداول في الأسواق الفراخ غالية ليه؟ .

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