تكريم 347 عالما ساهموا في إنتاج أول صورة للثقب الأسود بمبلغ ضخم

تم تكريم العلماء البالغ عددهم 347 شخصا، الذين تعاونوا لإنتاج أول صورة للثقب الأسود في العالم، أمس الخميس، بجائزة أوسكار العلوم المتخصصة في علوم الفيزياء، وفازوا بمبلغ 3 ملايين دولار.



ووفقا للموقع الرسمي للمسابقة فقد احتل خبر تكريمهم المكانة الأولى، وأمضى الفريق أكثر من 10 أعوام للتوصل لهذه النتيجة من خلال صناعة تلسكوب مخصص يجمع بين الإشارات التي تلقتها ثمانية مناظير في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه التقنية، تمكنوا من الوصول لهذه النتائج غير المسبوقة وراقبوا صورة الثقب الأسود لأول مرة في التاريخ ، مما يؤكد التوقعات النظرية حول هذه الأجرام السماوية.



قال دويلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لسنوات عديدة ، أخبر الناس أننا سنصور ثقبًا أسود، ويردون بحسنًا، سنصدق ذلك عندما نراه، وها هي النتيجة أبهرت العالم".



"لكن عندما تأتي أخيرًا بأدلة قوية جدًا ، وعندما تحقق طفرة كهذه ، فأنت تشعر بالرضا من الإنجاب حقلًا جديدًا.