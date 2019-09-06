ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تكريم 347 عالما ساهموا في إنتاج أول صورة للثقب الأسود بمبلغ ضخم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:03 م
الثقب الأسود
الثقب الأسود
أماني إبراهيم
تم تكريم العلماء البالغ عددهم 347 شخصا، الذين تعاونوا لإنتاج أول صورة للثقب الأسود في العالم، أمس الخميس، بجائزة أوسكار العلوم المتخصصة في علوم الفيزياء، وفازوا بمبلغ 3 ملايين دولار.

ووفقا للموقع الرسمي للمسابقة فقد احتل خبر تكريمهم المكانة الأولى، وأمضى الفريق أكثر من 10 أعوام للتوصل لهذه النتيجة من خلال صناعة تلسكوب مخصص يجمع بين الإشارات التي تلقتها ثمانية مناظير في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه التقنية، تمكنوا من الوصول لهذه النتائج غير المسبوقة وراقبوا صورة الثقب الأسود لأول مرة في التاريخ ، مما يؤكد التوقعات النظرية حول هذه الأجرام السماوية.

قال دويلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لسنوات عديدة ، أخبر الناس أننا سنصور ثقبًا أسود، ويردون بحسنًا، سنصدق ذلك عندما نراه، وها هي النتيجة أبهرت العالم".

"لكن عندما تأتي أخيرًا بأدلة قوية جدًا ، وعندما تحقق طفرة كهذه ، فأنت تشعر بالرضا من الإنجاب حقلًا جديدًا.
تكريم 347 عالما ساهموا في إنتاج أول صورة للثقب الأسود بمبلغ ضخم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الجاذبية الأوروبي: نهاية العالم بثقب أسود أكبر من الشمس 100 مرة

ترشيحاتنا

غادرت المنزل دون إذنه.. تاجر يقتل زوجته الثانية بـ 20 طعنة في السويس

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

اخبار الحوادث .. مذبحة أسرية وجريمة على يد العشيق وآثار للبيع على الفيسبوك

ربنا اسمه العدل.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بكلمات غامضة

مرتضى منصور يعفي هؤلاء من غرامة عدم التصويت في الجمعية العمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور