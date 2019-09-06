بسبب شبشب.. علقة ساخنة لسيدتين منتقبتين بالأقصر.. فيديو

خطف الأطفال ظاهرة كارثية إنسانية وهى نتاج للفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة يتحول فيها الأطفال إلى سلعة تجارية تعرف بـ "الاتجار بالبشر" وانتشرت هذه الظاهرة في بعض محافظات مصر وامتدت إلى الصعيد وأصبح هاجسا يراود عقول الأمهات والآباء خوفا على فلذات أكبادهم ولكن ماحدث مؤخرا بالأقصر فاق كل التوقعات.



علقة ساخنة من الأهالي لسيدتين بالأقصر

فمنذ أيام قليلة شهدت منطقة الكرنك بمدينة الأقصر تجمهر العشرات من الأهالى حول سيدتين منتقبتين عندما استشعروا بخطف السيدتان لطفل كان معهم وعلى الفور انقض الأهالى عليهما وقاموا بضربهما علقة ساخنة حتى قدوم الشرطة.



وقال مصدر إن الشرطة تلقت بلاغا بالواقعة وانتقلت إلى هناك وقامت بإنقاذ حياة السيدتين من الأهالي قبل الفتك بهما وتم نقل السيدتين إلى مركز شرطة الأقصر وتحرير محضر بذلك ونقلهما إلى نيابة المركز.



وأشار المصدر إلى أن نيابة مركز الأقصر قامت بالتحقيق معهما ومع الأهالى وتم حبسهما لحين الانتهاء من التحقيقات.



حقيقة القصة



وأوضح المصدر أنه أثناء تحقيقات النيابة وضحت الحقيقة التى رواها صاحب محل أحذية، قائلا إن السيدتين المنقبتين كانتا تمران أمام المحل فأرادتا شراء "شبشب" ولم تتفقا معه على سعر فتركاه ورحلا، مشيرا إلي أنه قام بإرسال ابنه بالـ"شبشب" لهما معلنا موافقته بالسعر وأسرع الطفل وراء السيدتين وحاول إقناع السيدتين بضرورة أخذ "الشبشب" فرفضا فبكي الطفل خوفا من أبيه وفى هذه اللحظة كان عدد من المواطنين يمرون بنفس المنطقة فشكوا بأن السيدتين تحاولان خطف الطفل فقاموا باستعداء باقي الأهالي الذين انقضوا عليهم وقاموا بضربهم "علقة ساخنة".



قرار النيابة

قررت نيابة مركز الأقصر بعد سماع أقوال الشهود والتأكد من هوية السيدتين وصدق كلامهم مع شهادة والد الطفل، بالإفراج عنهم بدون أى كفالة وحفظ التحقيق بالواقعة.