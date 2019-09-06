عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

بعد نجاح ساحق في الدوري الإنجليزي، وأداء خيالي مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، تتنافس العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأثار محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بعد لقائه بـ إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة، في دبي، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيله عن ليفربول، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحوار بينهما.



ريال مدريد هو الآخر، لا يزال ضمن المهتمين بـ محمد صلاح، حيث ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ليفربول سيسمح لـ محمد صلاح بالرحيل، خلال الصيف المقبل، في ظل استهداف كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد.



يوفنتوس آخر المهتمين بالحصول على خدمات محمد صلاح، حيث أكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، اليوم، الجمعة، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع محمد صلاح في صفقة مدوية خلال الصيف المقبل، مثلما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، الموسم قبل الماضي.



لكن صلاح غالي والد محمد صلاح أكد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول، ولا يفكر في الرحيل، وأنه لا صحة للتقارير المنتشرة بشأن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

