ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:58 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
بعد نجاح ساحق في الدوري الإنجليزي، وأداء خيالي مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، تتنافس العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بعد لقائه بـ إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة، في دبي، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيله عن ليفربول، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحوار بينهما.

ريال مدريد هو الآخر، لا يزال ضمن المهتمين بـ محمد صلاح، حيث ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ليفربول سيسمح لـ محمد صلاح بالرحيل، خلال الصيف المقبل، في ظل استهداف كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد.

يوفنتوس آخر المهتمين بالحصول على خدمات محمد صلاح، حيث أكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، اليوم، الجمعة، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع محمد صلاح في صفقة مدوية خلال الصيف المقبل، مثلما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، الموسم قبل الماضي.

لكن صلاح غالي والد محمد صلاح أكد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول، ولا يفكر في الرحيل، وأنه لا صحة للتقارير المنتشرة بشأن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يرفض انتقال هيجواين إلى الدوري الإنجليزي

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفاهيتا.. 6 وصفات جهنمية لـ مذاق رائع

فايلر يفرض سيطرته على فريق الكرة بالأهلي

الإعصار دوريان بضرب الساحل الأمريكي.. فيديو

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لزوجها بالبحيرة على طريقة الأفلام العربي

جمال الغندور يحسم هوية حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة