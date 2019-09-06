ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر شروط الالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه بتربية كفر الشيخ

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلنت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، عن الشروط الخاصة للالتحاق بدرجة الماجستير والدكتوراه، والتي بدأت منذ الأول من سبتمبر الجاري، وتنتهي في الثلاثين من الشهر نفسه.

ووضعت إدارة الكلية برئاسة الدكتور ياسر الجندي، عميد الكلية، شروطًا للقيد بدرجة الماجستير منها، ألا يقل التقدير العام عن جيد في مرحلة الليسانس والبكالوريوس والدبلوم العام.

وينشر "صدى البلد" الشروط والأوراق المطلوب تقديمها للالتحاق، ومصاريف الدراسة الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر شروط الالتحاق بـ أكاديمية الشرطة ومواعيد تقديم الأوراق

بنظام الساعات المعتمدة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الاستشعار عن بعد بـ آداب القاهرة

لو عايز تبقى معيد أو مدرس مساعد.. اعرف الشروط بقانون تنظيم الجامعات

ترشيحاتنا

عاجل.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

صفقة القرن..السعودية تكشف موقفها من قضية فلسطين بعد استقالة جرينبلات

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد

بعد قرار إلغاء التوك توك.. دفاع البرلمان تكشف موعد مصادرته واستبداله بالميني فان

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

التفاصيل الكاملة لخطوبة أصغر طفلين بالغربية.. الطفلان ارتبطا في الابتدائي عاطفيا.. والعائلة: حبينا نلم شملنا..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة