ننشر شروط الالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه بتربية كفر الشيخ

أعلنت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، عن الشروط الخاصة للالتحاق بدرجة الماجستير والدكتوراه، والتي بدأت منذ الأول من سبتمبر الجاري، وتنتهي في الثلاثين من الشهر نفسه.



ووضعت إدارة الكلية برئاسة الدكتور ياسر الجندي، عميد الكلية، شروطًا للقيد بدرجة الماجستير منها، ألا يقل التقدير العام عن جيد في مرحلة الليسانس والبكالوريوس والدبلوم العام.



وينشر "صدى البلد" الشروط والأوراق المطلوب تقديمها للالتحاق، ومصاريف الدراسة الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

