طلاب مدارس المتفوقين يحصلون على عدد من المنح بالجامعات المختلفة



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا على عدد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة



ومن هذه المنح : ستة عشر منحة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر والمعادي فى عدد من الجامعات الأمريكية منها (University of Pennsylvania - Johns Hopkins - Northern Western – Stanford- Swarthmore)



،وكذلك حصل طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر على عدد 3 منح فى بلغاريا، وروسيا بجامعات (American University in Bulgaria - (Innopolis.



كما أشارت الوزارة إلي حصولهم على 23 منحة بالجامعات المصرية حتى الآن منها ( الجامعة الأمريكية – زويل) لطلاب مدارس (أكتوبر - المعادى - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - كفر الشيخ).