ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مدارس المتفوقين يحصلون على عدد من المنح بالجامعات المختلفة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا على عدد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة

ومن هذه المنح : ستة عشر منحة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر والمعادي فى عدد من الجامعات الأمريكية منها (University of Pennsylvania - Johns Hopkins - Northern Western – Stanford- Swarthmore)

،وكذلك حصل طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر على عدد 3 منح فى بلغاريا، وروسيا بجامعات (American University in Bulgaria - (Innopolis.

كما أشارت الوزارة إلي حصولهم على 23 منحة بالجامعات المصرية حتى الآن منها ( الجامعة الأمريكية – زويل) لطلاب مدارس (أكتوبر - المعادى - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - كفر الشيخ).

ترشيحاتنا

بعد اختيارها بديلا لـ التوك توك.. مواصفات وأسعار سيارات ميني فان في مصر

عاجل.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

بعد قرار الحكومة..ما هي شروط البرلمان لاستبدال التوك توك بـ سيارات ميني فان؟

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

بعد 11 عاما على رحيله.. محطات هامة في حياة المشير أبو غزالة.. فيديو

غادرت المنزل دون إذنه.. تاجر يقتل زوجته الثانية بـ 20 طعنة في السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة