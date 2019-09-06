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رياضة

وزير الرياضة ينعي محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:29 م
محمود احمد على
محمود احمد على
منتصر الرفاعى
تقدم وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقد أشار الي تقديره الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، حيث يعد أحد أبرز رجال الرياضة المصرية الذين ساهموا بخبرتهم وحنكتهم الادارية في تحقيق العديد من البطولات الرياضية في ظل رئاسته للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢.

يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.

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