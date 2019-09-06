التعليم: فوز 15 معسكرًا و178 طالبا فى مسابقة المكتبات والمعسكرات المتميزة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة مسابقة المكتبات والمعسكرات المتميزة لصيف 2019.





وأوضحت الوزارة أن المسابقة تهدف إلي ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلي النفس بطريقة منظمة، وتحقيق مبدأ التآخي والتعاون والتعارف بين الطلاب المشاركين، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، وتدريب الطلاب على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس، وتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى التلاميذ والطلاب، وإثارة روح التنافس بين المترددين على المكتبات من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية من خلال المساهمة في الأنشطة الصيفية.



