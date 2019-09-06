فى عيد الفلاح..رسالة هامة من المنتجين الزراعيين إلى الرئيس السيسي

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن عيد الفلاح فى مصر لا يمر بأفعال تكرم وتعين الفلاح، ولكن يمر فقط بكلمتين فى الإعلام حول أهمية الفلاح والفلاحة للنهوض بمصر.





وأضاف فريد واصل لـ صدى البلد، أن عيد الفلاح ليس احتفال فقط بالاجتماع مع قيادات الدولة وإنما العيد الحقيقى للفلاح عندما يحصد المنتج الزراعى له "موسم الحصاد" ، موضحًا أن العيد أيضًا عندما تهتم الدولة بالفلاح والحصاد وتسويق المنتج الزراعى له والقدرة على تصديره بحيثُ يمكن تحقيق أرباح أكبر.





وناشد "نقيب المنتجين الزراعيين" الدولة بضرورة تسويق حصاد زراعات الفلاحين داخليًا وخارجيًا لأن الجميع بدأ فى الهروب من مهنة الزراعة بسبب الخسارة وعدم تحقيق هامش ربح مناسب يعيش به الفلاح.





كما طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجتمع بشكل سنوى مع قيادات الفلاحين للاستماع إلى مشاكلهم ومناقشة كل ما يخص الزراعة والفلاح ، وكذلك الاجتماع برئيس الوزراء كل شهر على الأقل لحل جميع الأزمات التى تواجه الفلاحين.



