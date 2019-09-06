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ديني

لهذا أوصى به النبي .. خطيب الحرم المكي يكشف عن 5 فضائل لـ صيام عاشوراء

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:01 م
فضائل صيام يوم عاشوراء
فضائل صيام يوم عاشوراء
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حثنا وأوصانا بالحرص على تحري وصيام يوم عاشوراء في شهر المحرم.

وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن هناك خمسة فضائل لصيام يوم عاشوراء، منها أن الصيامَ في شهر المحرم أفضلُ الصيام بعد رمضان، وثانيها أن صوم يوم عاشوراء؛ ورد فيه من الجزاء الضافِي والأجرِ العظيم لمن صامَ يوم عاشوراء.

وتابع: وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وثالثا أن صيامه يكفر ذنوب سنة قبله، ورابعًا أن به يحصل العبد ثواب اتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومن قبله نبي الله موسى –عليه السلام-، وخامسًا أنها من لزوم شكر الله تعالى على نعمه بطاعته.

واستشهد ما أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه عن أبي قتادة – رضي الله عنه – أن رجلًا سألَ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «أحتسِبُ على الله أن يُكفِّر السنةَ التي قبلَه»، منوهًا بأن في صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم عاشوراء، وإن في صوم نبيِّ الله موسى – عليه السلام – من قبله شُكرًا لله تعالى على منِّه بنصر موسى وقومه، وإغراق فرعون وقومه.

وأضاف أن فيه دليل بيِّن على لُزوم شُكر الله على نعمه، بطاعته استدِامةً للنعمة، وأمل في المزيد منها الذي وعدَ الله به الشاكرين لأنعُمِه بقوله: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، قائلًا: فاحرِصوا – عباد الله – على شُكر الله على نعمه، بالعمل على مرضاته، وتجنُّب أسباب غضبه وعقابه، وصوموا مع يوم عاشوراء يومًا قبله أو يومًا بعده؛ فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التاسعَ»؛ أخرجه مسلمٌ في صحيحه.

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