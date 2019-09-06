تعرف على موعد توزيع عربات الطعام المتنقلة بالقليوبية

بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع عربات الخير وتوفير عمل للشباب بمختلف مناطق محافظة القليوبية فكرت المحافظة فى إطلاق المرحلة الثانية للمشروع وذلك بمساعدة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، لدعم وتنمية المجتمع لتوفير فرص عمل للشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة.





وقد تتضمنت المرحلة الأولى من مشروع عربية الخير توزيع 20 عربة أطعمة متنقلة مجهزة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة والمصممة تصميما حضاريًا، بنظام التمليك بأسعار رمزية، تعادل 20%من ثمنها الحقيقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، لتوفير حياة كريمة والاستفادة من قدرات الشباب وتنمية الاقتصاد المصري بحضور المهندسة شيرين عقل مدير جمعية بيت الخير.





من جانبه عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 111 لسنة 2019، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.





وقال المحافظ إنه تمت مناقشة البدء في تنفيذ الوحدات بمدن شبرا الخيمة وبنها وقها وفقا للاشتراطات التي يحددها القانون وبما لا يشوه المظهر الجمالي للشارع لخلق فرص عمل للشباب، حيث تمت مناقشة آلية الترخيص التي سيتم الإعلان عنها وضرورة الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية والالتزام بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.



